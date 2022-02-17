YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nı (YDS) bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvurular 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.