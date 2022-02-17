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YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nı (YDS) bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvurular 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

28 Dakika Önce
2022-02-17 13:57:42
YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili açıklamada bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz.
10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

Ekran Resmi 2022-02-17 13.59.13

Ekran Resmi 2022-02-17 13.52.09 .

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