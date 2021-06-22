Yazar Erkan Ünlü, son romanının satış gelirini öğrencilere bağışlayacak

Yazar Erkan Ünlü son kitabı olan 'Sanal Aşkın Gerçek Acısı' isimli romanın gelirlerini; öğrenim hayatında maddi sıkıntı çeken öğrencilere için harcayacağını açıkladı.

"Mavi Mühür" isimli şiir kitabından sonra; "Gerçek bir hayat 104 sayfaya sığar mı? “diye sorarak "Leyla" adlı romanını ve arkasından "Sanal Aşkın Gerçek Acısı" isimli romanını çıkaran Ünlü, son romanının satışından elde edilecek olan geliri eğitim hayatında maddi zorluk yaşayan öğrenciler için harcayacağını açıkladı.

Erkan ÜNLÜ ülkemizin eğitimli ve aydın bir geleceğe ihtiyacının olduğunu; bunun yolunun eğitimli ve kültür bakımından kendini geliştirmiş bir gençlikten geçtiğini belirten Ünlü şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki bu ülkede her alanda başarıya ulaşacak çok yetenekli gençlerimiz var. Bu gençler köreltilmemeli ve ellerinden tutulmalı. Bu yüzden böyle bir karar aldım. Kendi güç ve imkanlarım dahilinde elimden geleni yapacağım. Ülkemizde kendi alanlarında bir yerlere gelmiş olan. Tanınmış büyüklerimizden de bu tip sosyal farkındalık projelerinin altına imzalarını atmalarını temenni ediyorum"

"Sanal Aşkın Gerçek Acısı" romanının gerçekten okunması gerektiğini belirten Erkan Ünlü, günümüz dünyasında benliğimizden uzaklaşıp, yaşadığımız çevre içerisinde ki mutlulukları ve güzellikleri görmeyip; hangi manada olursa olsun sanal dünya içeresinde arayışlar içerisine girersek sonuçlarının ne kadar yanıltıcı olabileceğini sohbet havası içerisinde anlattığını belirtti. Ünlü,

"Unutmayalım ki hayatımızdan akıp giden zaman değildir. Biz insanlar olarak zamanın içersinden geçip gidiyoruz. İçinden geçip gittiğimiz zamanı en güzel şekilde değerlendirip; Arkamızdan gelecek olan gençlerimize inşallah güzel şeyler bırakmamız dileğiyle" diyerek konuşmasını bitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.