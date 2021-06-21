Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl gerçekleştirilecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başladı. Başvurular, cami, kurs veya internet üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl gerçekleştirilecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başladı. Başvurular, cami, kurs veya internet üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak.

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.

COVID-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Çocuklar için yüz yüze, gençler için online eğitim

Başkanlık, "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları"nı da belirledi.

Yaz Kur'an kursları bu yıl da COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretimin tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlandı. Kur'an kurslarına başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna başvurabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrencilerin eğitimleri ise tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları web sitesi üzerinden alınacak. Bu yaş grubundaki öğrencilerin eğitimleri sadece çevrimiçi yapılacak.

Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

Öğrenciler bilgi seviyelerine göre gruplandırılacak

Eğitim ortamları, imkanlar dahilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturuldu.

Yüz yüze eğitim verilen ortamlarda ise öğrenci sayısı, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici grupları belirlenecek. Çevrimiçi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla 20 kişi olacak.

COVID-19'a karşı alınacak tedbirler belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, COVID-19 salgını sebebiyle Kur'an kurslarındaki tedbirlerle ilgili "COVID-19 Salgın Rehberi" hazırladı.

Bu kapsamda alınan tedbirler şunlar:

-Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek.

-18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.

-Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek.

-Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.

-Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak.

-Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak.

-Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.