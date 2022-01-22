Yarıyıl tatili uzadı mı? Yarıyıl tatili kaç gün 2022?

Yarıyıl tatili uzadı mı? öğrencilerin karnelerini almalarının ardından gündeme '15 tatil uzatıldı mı?' soruları gündeme geldi. Son dönemdeki kar yağışları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin, yine kar yağışları nedeniyle okula geç başlayacakları düşünülüyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili için bir açıklama yaptı mı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Yarıyıl tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Yarıyıl tatili uzadı mı? öğrencilerin karnelerini almalarının ardından gündeme "15 tatil uzatıldı mı?" soruları gündeme geldi. Son dönemdeki kar yağışları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin, yine kar yağışları nedeniyle okula geç başlayacakları düşünülüyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili için bir açıklama yaptı mı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Yarıyıl tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Yarıyıl tatili kaç gün 2022?

Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Bu dönemi hem tatil hem de öğrenme sürecinin devamı olarak değerlendiren öğrenciler, okulun ne zaman açılacağını merak ediyor.

21 Ocak Cıma günü karne alan öğrenciler tatilin başlama işareti oldular. Bu tatil 6 Şubat tarihine kadar devam edeccek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi sabahı öğrenimlerine kaldığı yerden devam edecek.

Yarıyıl tatili uzadı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorulan sorulara; "Bu süreçte elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" açıklamasını yaptı. .