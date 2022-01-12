Yarıyıl tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar kapanacak mı?

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitim ile ilgili art arda açıklamalar yaparken öğrenci ve velilerin gözü de bugünkü bilim kurulundan 'kapanma' ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağına kilitlenmişti...

Koronavirüs salgınıın tırmanması ile birlikte okulların kapanıp kapanmayacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Böyle bir durumun olmayacağı, yüzyüze eğitimin sürdürülmesinde kararlı oldukları" yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı

Öte yandan bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kapanma " ile ilgili açıklama yapabileceği beklentisi oluştu ama bu da gerçekleşmedi......

Aileler ve öğrenciler tatile kilitlendi

Gerek öğrencilerin gerekse velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de okulların ara tatillerinin hangi tarihlerde olacağı....

Öğrenciler tatil dönemini daha yakından takip ederken veliler sık sık "Okul yarı yıl tatili ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

Kış aylarına denk gelen dönemde yarıyıl ile ilgili planlama yapan aileler de kar tatilli planlamalarını bu döneme denk getirmenin gayretindeler

Yarı yıl tatilleri ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili milyonlarca öğrencinin ilk dönem karnelerini almasıyla . 15 tatil, bir diğer adıyla sömestr tatili ile öğrenciler bir kez daha dinlenme fırsatı elde edecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre sömestr tatili 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Koronavirüste artan vaka sayısı ile beraber karnelerin erken alınması yönünde aran beklentilerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer yanıt verdi.

Yaz tatili ne zaman başlıyor?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.