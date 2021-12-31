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Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi

Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi veliler tarafından merak konusu haline geldi. 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimine göre sömestr tatili hangi aya denk geliyor? İşte merak edilen 15 tatil detayları...

2 Saat Önce
2021-12-31 13:37:02
Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi

Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi veliler tarafından merak konusu haline geldi. 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimine göre sömestr tatili hangi aya denk geliyor? İşte merak edilen 15 tatil detayları...

Yarıyıl tatili ne zaman?

Eğitim-Öğretim takvimine göre 6 Eylül 2021'de başlayan birinci dönem, 21 Ocak Cuma günü sona erecek. 7 Şubat Cuma günü de başlayan ikinci dönem ise, 17 Haziran Cuma günü sona eriyor.

15 tatil tarihi

2022 yılı 15 tatili merak edilen tarihi tam olarak 21 Ocak Cuma'ya denk geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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