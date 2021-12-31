Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi

Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil tarihi veliler tarafından merak konusu haline geldi. 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimine göre sömestr tatili hangi aya denk geliyor? İşte merak edilen 15 tatil detayları...