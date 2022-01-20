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Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek.

1 Saat Önce
2022-01-20 20:06:34
Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 24 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine yarın girecek. Bu kapsamda, öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak. .

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