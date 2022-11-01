Yarın (2 Kasım) ders yok mu? 2 Kasım okullar tatil mi? Öğretmenler derse girmeyecek mi? Dersler neden boş? Öğretmenli Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılması tekliflerini zaman zaman dile getiren eğitim sendikaları tekliflerine yanıt alamayınca grev yapma kararı aldı. 2 Kasım Çarşamba günü sendik eylem kararı alarak derslere girmeyeceklerini açıkladı. Öğrenciler ve velilerin ise aklında 2 Kasım'da (yarın) ders işlenecek mi? sorusu yer alıyor. Peki yarın okullar tatil mi?

Yarın (2 Kasım) ders yok mu? 2 Kasım okullar tatil mi? Öğretmenler derse girmeyecek mi? Dersler neden boş? Öğretmenli Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılması tekliflerini zaman zaman dile getiren eğitim sendikaları tekliflerine yanıt alamayınca grev yapma kararı aldı. 2 Kasım Çarşamba günü sendik eylem kararı alarak derslere girmeyeceklerini açıkladı. Öğrenciler ve velilerin ise aklında 2 Kasım'da (yarın) ders işlenecek mi? sorusu yer alıyor. Peki yarın okullar tatil mi?

MEB bünyesinde görev yapan ve özel kurumlarda görevli olan yüz binlerce eğitimciyi yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet yasalaştı. Kanuna göre öğretmenler gerekli şartları taşımları ve sınavı geçmeleri durumunda uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Öğretmenleri sevindiren Öğretmenlik Meslek Kanunu bazı eğitim sendikaları tarafından eleşitirldi. Öğretmenler arasında ayrımcılık olduğu gerekçesiyle ÖMK'nın iptal edilmesi ve revize edilmesini talep eden sendikalar taleplerine yanıt alamayınca grev yapma kararı aldı.

Yarın (2 Kasım) ders yok mu?

ÖMK'da değişiklik yapılmasını teklif eden 12 sendika 2 Kasım Çarşamba günü grev yapacaklarını açıkladı. Grev kapsamında derse girmeyeceklerini açıklayan sendikalara pek çok kişiden de tepki gecikmedi. Üyesi oldukları sendikaların aldığı eylem kararına uymayacaklarını açıklayan öğretmenlerin sayısı da bir hayli fazla. Derse girmeyen öğretmenler olabileceği gibi grev kararına rağmen pek çok öğretmenin derse girmesi bekleniyor.

2 Kasım okullar tatil mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu pek çok öğretmeni sevindirirken bazı sendikaları ise rahatsız etti. ÖMK'nın iptal edilmesi çağrıları sonrası 12 sendikanın aldığı grev kararı ile okulların tail olup olmaaycağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2 Kasım Çarşmaba günü okulların tatil edilmesi söz konusu değildir. Okullarda eğitimler devam edecek.

Öğretmenler derse girmeyecek mi?

Eğitim sendikaları uzun süredir ÖMK'nın iptal edilmesini daha kapsayıcı bir kanunun devreye alınmasını talep etmişti. Sık sık sosyal medayadan da uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının iptal edilmesi çağrısı yapılıyordu. Yapılan çağrı ve taleplere yanıt gelmemesi nedeniyle sendikalar derslere girmeme kararı aldı.

Eğitim sedikalarından grev kararı

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali için eğitim sendikaları grevde olacak. Sendikalar 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek. Aynı zamanda öğretmenler odalarında ortak metinler okuyarak dertlerini anlatacaklar. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na neden karşı olduklarını anlatacaklar. Aynu zamanda 1 Kasım Salı günü ise "Eğitim-Bir-Sen" ilk derse girmeuerek eylem yapmıştı.

Grev nedir?

Grev; çalışanların, yaptıkları işi toplu reddedişinden kaynaklanan iş durdurma eylemidir. Grev genellikle çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizliklere karşılık olarak meydana gelir. Grevler, fabrikalarda ve madenlerde toplu işgücünün öneminin arttığı Sanayi Devrimi sırasında önemli hale gelmiştir ancak fabrika sahiplerinin işçilerden çok daha fazla siyasi gücü olması nedeniyle çoğu ülkede grevler çabucak yasa dışı hale getirilmiştir. Çoğu batı ülkeleri 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında grevi kısmen yasallaştırmıştır. .