Yardımcı kitaba yasak genelgesi yürürlüğe girdi

Her eğitim-öğretim yılının başında, bazı okul idarecilerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplara ek olarak 'yardımcı kaynak' adı altında kitaplar talep etmesi devri Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sona erdi.

Timeturk Özel

Veliler ile okul yönetimlerini karşı karşıya getiren uygulama konusunda Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, "Bütün sınıflarda ücretsiz yardımcı kaynak kitap desteğine başladık. Kimse yardımcı kaynak kitap almasın" mesajını vermesinin ardından, "MEB Ders Kitapları ve Eğitim araçları Yönetmeliği" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemede 'Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar' başlığının detayında "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz" bilgileri dikkat çekiyor.

Bakanlık, bütün sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmak için her ayın ilk haftası destek paketi açıklayacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bakanlığın resmî sitesinden ücretsiz erişime açılmış. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

Konunun ekonomik boyutuna baktığımızda, yayıncıların yıllık kazançlarında Yardımcı ders ve sınav kitaplarının büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Son yıllardan iki örnek verecek olursak; Türkiye yayıncılık sektörüünde perakende pazarı büyüklüğü 2017'de 6.335 milyon TL'den 5.794 milyon TL'ye geriledi. Türkiye yayıncılık sektörü ciro büyüklüğü 2016'dan 2017'ye yüzde 8,5 azaldı. Bu nedenle Türkiye dünya yayıncılık sektöründeki 11. sıradaki yerini koruyamadı ve 16. sıraya geriledi.

2020 yılında pandeminin 9 ay boyunca yayıncılık sektöründeki gelişmeler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın, pandemiden bağımsız olarak, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı için ilk defa 17,5 milyon öğrenci için ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı alması sektörü olumsuz yönde etkileyen, kaygı verici bir gelişme olarak görüldü.

2020 yılını değerlendiren yayıncılar birliği dikkate alınması gereken diğer bir konunun da TL'nin USD ve Avro karşısında yaşadığı değer kaybı olduğuna dikkat çekiyor.

Yaşanan zorlu süreci son raporlarında değerlendiren yayıncıların cephesinde işlerin daha da zorlanacağına işaret ediliyor. Bandrol verilerine göre %0,07 artıştaki eğitim yayıncılığı, 228.730.321 adetle tüm üretimde yüzde 52,8'lik paya sahip. Pandemi sebebiyle okulların kapalı oluşu, kitap fuarlarının düzenlenememesi gibi etkenlerin yanı sıra, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılında lise hariç tüm sınıflar için ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtması eğitim yayıncılığını zor duruma düşürdü. Eğitim yayıncılığının yayıncılık sektörü perakende pazarındaki toplam ciro payı, yüzde 52,99'dan yüzde 44,20'ye geriledi. Bu alanda 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 25,99 oranında ciro düşüşü gözlendi.

Oran düşecek kayıp artacak

Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları cephesinden bakıldığında; 2019 yılında 3 milyon 857 bin liraşık gelir ile pazardan yüzde 43,57'lik pay alırken, 2020 yılında pazar büyüklüğü 2 milyon 787 bin liraya pazar payı ise yüzde 35,48'e düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan son yönetmelikle yayıncıların 2021- 2022 öğretim yılında oldukça zorlanacağı bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.