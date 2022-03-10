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TIMETURK / EĞİTİM / Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü yapılacak. YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü yapılacak. YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

38 Dakika Önce
2022-03-10 22:13:16
Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü yapılacak. YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yerel saat uygulaması kapsamında, Kıbrıs Lefkoşa'da saat 09.00, Kırgızistan Bişkek'te ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.

Sonuçlar ise 29.03.2022 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
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