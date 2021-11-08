Yabancı Dil Eğitiminin geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen 'Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen "Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi (YADEG) Tanıtım Toplantısı" Başkanlığa ait konferans salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan Kurul Başkanı Cihad Demirli, eğitim sisteminin yaklaşık 71 bin 320 okulda 18 milyon öğrencisi ve 1,2 milyon öğretmeni ile Türkiye'nin tamamını etkileyen bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Devletin her yıl giderek artan biçimde eğitimde iyileştirmeye ve niteliğin artırılmasına yönelik ciddi faaliyetleri ve yatırımları hayata geçirdiğini ifade eden Demirli, bu kapsamda tüm tür ve kademelerde eğitime erişimi kolaylaştırma ve kaliteli eğitim alma imkânları üzerinde durulduğunu aktardı.

Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi (YADEG) nedir?

Türkiye'de Türkçe ve dil eğitimini, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve manevi değerleri dikkate alarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uhdesinde, Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) kuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.