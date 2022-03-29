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TIMETURK / EĞİTİM / Veteriner taban puanları 2022

Veteriner taban puanları 2022

Veteriner, hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Veterinerlik okumak isteyen üniversite öğrenci adayları, bölümün taban puanlarını merak ediyor. Peki, Veteriner taban puanları kaç?

1 Saat Önce
2022-03-29 14:47:03
Veteriner taban puanları 2022

Üniversitenin herhangi bir bölümüne girebilmek için YKS sınavına girmek gerekiyor. Ülkemizde YKS sınavı ÖSYM tarafından yapılıyor. YKS sınavı bu yıl 18 Haziran Cumartesi günü başlayacak. YKS sınavına sayılı günler kalırken adaylar hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Veteriner Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

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YKS 2022 ne zaman yapılacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak .

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