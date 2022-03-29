Veteriner taban puanları 2022

Veteriner, hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Veterinerlik okumak isteyen üniversite öğrenci adayları, bölümün taban puanlarını merak ediyor. Peki, Veteriner taban puanları kaç?