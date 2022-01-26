Velilere yarıyıl önerisi: Çocuklarınızı santranca yönlendirin

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, ailelere, yarıyıl tatilinde çocuklarını ekranlardan uzak durmaları için satranca yönlendirmeleri önerisinde bulundu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her geçen gün ilginin arttığı satranç sporunun, 4-5 yaşından 80 yaş üstüne kadar herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir branş olduğunu söyledi.

Satranç oynamanın alzaymır, demans gibi hastalıklara yakalanmayı geciktirdiğine dair akademik çalışmalar olduğuna işaret eden Tulay, federasyon olarak satrancı ülkenin en ücra köşesine kadar taşımak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ailelerin ve çocukların satranç oynamasının başarıya da katkı sağlayacağına dikkati çeken Tulay, şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatili dolasıyla velilere seslenmek istiyorum, çocuklarınızın satranç sporuyla tanışması için onları mutlaka teşvik edin, öğrenene kadar sabır gösterin. Satranca başlayıp, belirli bir süre devam ettikten sonra bu sporu biliyor olacaklar. Sadece bir spor olarak görmemek lazım, satrancın ana prensipleri odaklanma, motive olma, zamanı doğru kullanma ve karşınızdakine saygılı olma gibi önemli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Velilerimiz de satrançla ilgilenmeli, çocuklarını bu spora yönlendirmeli. Satrancı sosyalleşme, dostlukların, arkadaşlıkların oluşması ve pekişmesi alanı olarak da görüyoruz. Tatilde ekranda geçirilecek süreyi satranca ayırın, daha faydalı olacaktır." dedi. .