Vali Yerlikaya’dan LGS açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün yapılacak LGS sınavı öncesi sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211 bin 495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi.