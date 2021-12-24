Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar 'www.vgm.gov.tr' adresinden sorgulanabilecek.
2021-12-24 10:23:31
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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