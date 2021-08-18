Vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyen binlerce kişi üniversite burslarının kesilip kesilmeyeceğini araştırıyor. Her üniversitenin kendine özel burs kuralları olabilir. Tercih yapmayı düşündüğünüz vakıf üniversitesinin burs olanakları ve burs kesilme şartları iyi araştırılmalı. Peki vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi? Sınıfta kalınca vakıf üniversitesi bursu iptal edilir mi? ÖSYM tercihi ile burslu bir bölüme yerleşen öğrencilerin bursları eğitim süresince devam eder. Ancak bazı durumlarda burslar iptal edilebilir.

Vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyen binlerce kişi üniversite burslarının kesilip kesilmeyeceğini araştırıyor. Her üniversitenin kendine özel burs kuralları olabilir. Tercih yapmayı düşündüğünüz vakıf üniversitesinin burs olanakları ve burs kesilme şartları iyi araştırılmalı. Peki vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi? Sınıfta kalınca vakıf üniversitesi bursu iptal edilir mi? ÖSYM tercihi ile burslu bir bölüme yerleşen öğrencilerin bursları eğitim süresince devam eder. Ancak bazı durumlarda burslar iptal edilebilir.

Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Bu sayının artmasında üniversitelerin sağladığı burs olanklarının payı çok büyük. YKS tercihi ile burslu bir bölüm seçmek isteyen öürenciler burslarının kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. Peki vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi? Sınıfta kalınca vakıf üniversitesi bursu iptal edilir mi?

Vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi?

Özel (Vakıf) üniversiteleri tarafından verilen burslar bazı şartlarda iptal edilebilir. Her vakıf üniversitesinin kendine özel burs kuralları vardır. Tercih yapmadan önce seçilecek üniversitenin burs kuralları iyi araştırılmalı. Üniversitenin kurallarına aykırı davranan ve disiplin cezası alanların bursları kesilebilir. Yüz kızartıcı suç işleyen bir öğrencinin de bursu kesilir. Okula girdiğiniz puan ile kazandığınız burslar başarısızlık durumunda kesilmez. Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

Sınıfta kalınca vakıf üniversitesi bursu iptal edilir mi?

Derslerden kalan bir öğrencinin ÖSYM tercihi ile yerleştiği bölümün bursu kesilmez. Ancak bazı durumlarda üniversiteler öğrencilerden başarı sıralaması isteyebilir. Başarısız olan öğrencilerin bazı durumlarda bursu kesilebilir.

Üniversite burs seçenekleri

Tam Burs: Öğrencilerin ÖSYM tercihi ile yerleştiği bursdur. Burs öğrentim yılı boyunca devam eder. Bu burs ile seçilen bölüm ücretsiz okunur.

%75 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 75i alınmaz. Eğitim yüzde 75 daha uygun olur.

%50 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 50'si alınmaz.

%25 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 25'i alınmaz.

Vakıf üniversitesi nedir?

Vakıf üniversitesi veya özel üniversite, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir. Vakıf üniversiteleri ücretlidir. Vakıf üniversiteleri öğrencilerine bir çok burs imkanı sunmaktadır.

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