Uzman ve başöğretmenlik programına başvuru sonuçları açıklandı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan 614 bin 445 öğretmenin başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

Başvuruda bulunan öğretmenler, durumlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlere ilişkin sayısal verileri paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Özel öğretim kurumlarında çalışan 10 bin 171 eğitimci, uzman öğretmenlik; başöğretmenlik için de 308 olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi.

MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1.479 eğitimci uzman öğretmenlik; başöğretmenlik için ise 165 olmak üzere toplam 1.644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı."

Bakan Özer, uzman ve başöğretmenlik yolundaki süreçte tüm öğretmenlere başarılar dileyerek sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu. TRTHaber

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