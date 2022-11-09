Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi oldu? MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? Bu yıl ilk kez yapılacak olan uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Binler öğretmeni ilgilendiren sınav için bir iddia ortaya atıldı. Sınavın iptaline ilişkin söylentiler, sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki ama sınav iptal mi edilecek? işte detaylar...

Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi oldu? MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? Bu yıl ilk kez yapılacak olan uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Binler öğretmeni ilgilendiren sınav için bir iddia ortaya atıldı. Sınavın iptaline ilişkin söylentiler, sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki ama sınav iptal mi edilecek? işte detaylar...

Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi oldu?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için CHP, 8 Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 9 Kasım Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı iptal davasını görüştü.

CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık; "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım'daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" açıklamasını yaptı.

MEB'in açıklaması

Açıklamanın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan yeni bir açıklamaya çevrildi. Henüz söz konusu sınav hakkında iptal ya da erteleme konusunda bir açıklama yapılmadı.

MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yürütülecek olan sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde gerçekleştirilecek.