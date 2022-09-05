UÜ Otomasyon Giriş İşlemi Nasıl Yapılır? Uludağ Üniversitesi Kayıt Yenileme
Uludağ Üniversitesi kaç kampüs var? Uludağ Üniversitesi yeri nere? UÜ otomasyon girişi nasıl yapılır? 11 Nisan 1975 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi bir devlet okuludur. Uludağ Üniversitesi hakkında en sık sorulan sorular arasında kayıt yenileme işlemi yer almakta. Bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-09-05 11:35:25
Bursa Uludağ Üniversitesi Nerede?
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan ve 1975 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir.
Uludağ Üniversitesi Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
UÜ Otomasyon giriş nasıl yapılır? İnternet Explorer tarayıcısı kullanılarak www.uludag.edu.tr adresine gidiniz. Ardından “Öğrenci Otomasyonu” üzerinden Akademik Personel ve Öğrenci Olarak Giriş İçin Tıklayınız” bölümünden giriş yapabilirsiniz. Daha sonra kullanıcı adı öğrenci numaranız; şifre ise T.C. Kimlik numaranızın ilk 5 karakterini yazıp sisteme gidiniz. Açılan ekrandan kayıt yenileme ve giriş işleminiz başarı ile gerçekleştirmiş olursunuz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Harç Yatırma Hangi Banka?
Öğrenim Ücreti (Harç) ödemelerin online kayıt işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, Halk Bankasına yatırabilirsiniz.
Uludağ Üniversitesi Kaç Kampüs Var?
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Görükle Yerleşkesi, Fethiye-Faik Çelik Yerleşkesi, Ali Osman Sönmez Yerleşkesi, Gemlik Suniğpek Yerleşkesi, Mudanya Yerleşkesi, İnegöl Yerleşkesi, Meslek Yüksek Okulu Yerleşkeler (Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, İznik, Yenişehir ve Orhangazi Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli kampüsleri mevcuttur.
Bursa Uludağ Üniversitesi İletişim Bilgileri
- E-Posta : [email protected]
- Web : https://uludag.edu.tr/anasayfa
- Adres: Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
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