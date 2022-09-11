Üsküdar Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Üsküdar Üniversitesi Lisans Ve Ön Lisans Programları
Üsküdar üniversitesinde hangi bölümler var? Üsküdar üniversitesi lisans bölümleri neler? Üsküdar üniversitesi İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden Üsküdar üniversitesine değineceğiz. İşte detaylar…
2022-09-11 21:06:16
Üsküdar Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (İÖ) (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Anestezi (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çevre Sağlığı (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çevre Sağlığı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Diyaliz (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Evde Hasta Bakımı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (%25 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Fizyoterapi (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Laboratuvar Teknolojisi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Odyometri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Otopsi Yardımcılığı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Radyoterapi (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Güvenlik (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Yaşlı Bakımı (Burslu)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Üsküdar Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
Adli Bilimler (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Adli Bilimler (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
Diş Hekimliği (Ücretli)
(Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Ergoterapi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ergoterapi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Felsefe (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Felsefe (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gazetecilik (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Odyoloji (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Odyoloji (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ortez ve Protez (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ortez ve Protez (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Perfüzyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Perfüzyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyal Hizmet (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Tarih (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Tarih (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Tıp (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi (Burslu))
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
Tıp (İngilizce) (Ücretli)
(Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi (Ücretli))
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
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