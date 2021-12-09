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Üsküdar’da Toplum, Gönüllülük ve Gençlik Semineri düzenlendi

TIMETURK / EĞİTİM / Üsküdar’da Toplum, Gönüllülük ve Gençlik Semineri düzenlendi

Üsküdar’da Toplum, Gönüllülük ve Gençlik Semineri düzenlendi

Üsküdar’da Bilim ve İnsan Vakfı koordinatörlüğünde ‘Toplum, Gönüllülük ve Gençlik Semineri’ gerçekleştirildi. Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Dr. Kemal Başçı Erasmus projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-09 18:42:43
Üsküdar’da Toplum, Gönüllülük ve Gençlik Semineri düzenlendi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, 130 yerel, 48 yabancı kayıtlı katılımcı yer aldı.

"Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dahil Edilmesi" başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Bilim ve İnsan Vakfı Başkanı Turan Kıratlı, Osmanlı'dan bugüne sivil toplum kuruluşlarının önemini anlattı.

Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Dr. Kemal Başçı da, hibe veren kuruluş olarak Türkiye Ulusal Ajansı hakkında bilgiler vererek, Erasmus+ projelerine değindi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise ilçede bulunan STK ve vakıfların yerel hem de ulusal çapta sağladığı katkılardan bahsetti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut yaptığı konuşmada gençler için yapılacak olan yatırımının önemine değindi.

Seminerde ayrıca Gönüllülük Akademisi kurucusu Doç. Dr. Murat Şentürk, Yarını Aydınlat Derneği Başkanı Volkan Usanmaz, Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali Ulusoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında yapılan faaliyetlerinin detayları Proje Koordinatörü Zeynel Abidin Tokuoğlu tarafından sunuldu.

Projenin ortakları tarafından geliştirilmiş olan dijital öğrenme platformlarının tanıtım gösterisi Viyana Eğitim ve Gönüllülük Derneği Başkan Yardımcısı Yolanda Oyuela tarafından yapıldı.

Seminer, "Gönüllü Gençlik Eğitimini" başarıyla tamamlayanlara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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