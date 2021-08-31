Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek yerleştirmede AÖF'ye yerleşen tercih yapabilir mi? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. YKS sınavına giren 4.5 milyondan fazla aday 31 Ağustos'ta YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile rahat bir nefes aldı. Yerleştiği bölümü değiştirmek, yada daha iyi bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapıp yapamayacağını araştırıyor. Peki bir bölüme yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? AÖF bölümlerine yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek yerleştirmede AÖF'ye yerleşen tercih yapabilir mi? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. YKS sınavına giren 4.5 milyondan fazla aday 31 Ağustos'ta YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile rahat bir nefes aldı. Yerleştiği bölümü değiştirmek, yada daha iyi bir bölüme yerleşmek isteyen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapıp yapamayacağını araştırıyor. Peki bir bölüme yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? AÖF bölümlerine yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Mİlyonlarca kişiy iilgilendiren YKS maratonu yerleştirmeler ile devam ediyor. Sınava giren adayalr YKS üniveriste tercihlerini 20 Ağustos'ta tamamladı ve günlerdir YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 31 Ağustos'ta üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yerleştirme sonuçlarında bir bölüme yerleşen ancak memnun olmayan adaylar ek yerleştirmede tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek yerleştirmede AÖF'ye yerleşen tercih yapabilir mi?

Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar, kayıt yaptırmaması durumunda ek tercih yapamaz. Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. İlk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar bir sonreki YKS sınavını beklemek zorunda kalacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi içinAçık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir.

ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilecek.

Kimler ek yerleştirme tercihi yapabilir?

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2020 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2020-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2020-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2020-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.