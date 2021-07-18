Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı

Aşılanmanın artması ve alınan tedbirler sayesinde son dönemlerde covid vakalarında yaşanan ciddi düşüş ile birlikte birçok üniversite öğrencisi tarafından üniversiteler tekrarda yüz yüze eğitime dönecek mi? sorusu sorulmaya başlandı. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarında üniversitelerin de tekrardan açılacağı gündeme gelmişti. Peki Üniversiteler tekrardan yüz yüze eğitim için açılacak mı? Bu yaz döneminde gerçekleşecek yaz okulu yüz yüze mi gerçekleşecek? Üniversiteler hangi tarihte açılacak?

Haziran ayının gelmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları ile birçok kurum ve kuruluş Covid-19 öncesi çalışma sistemine geri dönmeye başladı. Bu yeni açıklanan normalleşme adımları ile birlikte birçok üniversiteli öğrenci de okullarının tekrardan açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. İşte tüm detayları ile üniversiteler tekrardan yüz yüze eğitime başlayacak mı? sorusunun detayları ve diğer bilinmeyenler…

Üniversiteler tekrardan yüz yüze eğitime dönecek mi?

Covid-19 pandemisinin Türkiye'de patlak verdiği 2020 Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçen okullar, 1.5 dönemdir eğitimlerine online ortamlarda devam ettirmektedirler. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan normalleşme adımları ile birlikte 13 Eylül 2021 itibari ile okullarda yüz yüze eğitime geçileceği bildirildi. Bu süreçte Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığı'na tüm öğrencilerin aşılarının tamamlanması için yazı gönderildi. Gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Üniversiteler hangi tarihte yüz yüze eğitim için açılacak?

YÖK tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle üniversite dönemi öğrencilerinin aşılanmasına Temmuz ayı itibari ile başlanacağı bildirildi. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise üniversite öğrencilerinin 13 Eylül'e kadar çift doz aşılarının tamamlanacağı bildirildi. Böylelikle aşıların tamamlanmasıyla, 13 Eylül'den itibaren okullar covid-19 öncesi yüz yüze eğitim sistemine geri dönmesi planlandı.

YÖK'ten üniversitelere yaz dönemi için uzaktan eğitim devam yazısı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) her ne kadar normalleşme adımları atılsada 2020-2021 yaz döneminde gerçekleşecek eğitimler için online devam etme kararını sürdürdü. Henüz aşılanmaların tamamlanması, covid sonrası gerekli düzenlemelerin daha yapılamamış olması ve vaka sayılarındaki yükseliş YÖK'ün bu kararı almasındaki en önemli etkenlerdendir. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)'ün 2020-2021 yaz döneminde verilecek eğitimler ile alakalı yaptığı açıklama ise şöyledir: "Bugün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimi belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak, 7 Temmuz 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.