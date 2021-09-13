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TIMETURK / EĞİTİM / Üniversitelerde yeni dönem başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem başlıyor

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi bugün başlıyor. Salgın tedbirlerinin uygulanacağı yeni dönemde eğitim yüz yüze olacak.

34 Dakika Önce
2021-09-13 06:11:59
Üniversitelerde yeni dönem başlıyor

Yükseköğretim kurumları uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle açılıyor.

Eğitimde salgının seyri etkili olacak.

Üniversitelerde harmanlanmış yani hibrit eğitim modeli de uygulanabilecek.

Derslerin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Salgın süresince yerel otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

Sınavlar yüz yüze olacak

Vaka sayısı artan bir yerleşkede uzaktan eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüste yüz yüze eğitime devam edebilecek.

Sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yine koşullara göre çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.

Sosyal faaliyetler açık havada

Geçmişe dönük eksiklikler tespit edilerek, hafta sonları telafi eğitimleri verilebilecek.

Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülecek.
Dersliklerde, kampüslerde ve toplantı salonlarında mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak..

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları teşvik edilecek.

Üniversiteler, salgın verilerini dijital olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alabilecek ve risk durumlarını takip edebilecek.

Kaynak: TRT haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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