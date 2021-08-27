Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri açıklandı mı?

Üniversite tercihleri açıklandı mı? 2021 YKS sınavına giren milyonlarca aday 20 Ağustos'ta hayallerindeki üniversitede hayallerindeki bölümü okumak için tercihlerini tamamladı. Üniversite tercihlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı. 2021 yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Peki üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri hangi gün açıklanacak?

Üniversite tercihleri açıklandı mı? 2021 YKS sınavına giren milyonlarca aday 20 Ağustos'ta hayallerindeki üniversitede hayallerindeki bölümü okumak için tercihlerini tamamladı. Üniversite tercihlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanmasını dört gözle beklemeye başladı. 2021 yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Peki üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri hangi gün açıklanacak?

YKS üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos 2021 tarinde başladı ve 20 Ağustos 2021'de son bulmuştu. YKS sınavına girip barajı geçen milyonlarca aday üniversite tercihlerini tamamladı ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM Başkanı Aygün'den açıkalama geldi.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Aygün adayların sürekli sorduğu 2021 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Aygün şunları söyledi: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Üniversite tercihleri açıklandı mı?

Üniversite tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite tercih sonuçlarının hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçen sene YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercih sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.