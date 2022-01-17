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Üniversite öğrencilerine %50 indirim!

Gaziantep'te eğitim gören üniversite öğrencilerine su %50 indirimli

2 Saat Önce
2022-01-17 22:23:53
Üniversite öğrencilerine %50 indirim!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Şehirdeki dul, yetim, 65 yaş ve üstü, sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler için içme suyunda uygulanacak indirime üniversite öğrencilerinin de ekleneceğini açıkladı.

İçme suyunun önemi üzerine konuşan Şahin, gelecekte su savaşlarının meydana geleceğini söyledi. Petrol savaşlarının ne kadar can acıttığını anımsatan Şahin, "Su savaşları başlamadan önce kim suyunu iyi yönetirse o kazançlı çıkacak. Bu doğrultuda bölgenin en verimli içme suyu kaynakları arasında bulunan İslahiye'deki 'Kansız' kaynak suyu için bir paketleme servisi yapacağız. Bu suyun satışını gerçekleştirecek biçimde organize olacağız" ifadelerini kullandı. .

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