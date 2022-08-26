Üniversite kayıtları için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıt işlemleri bugün sona eriyor.

15 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıt dönemi başladı.

Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınmaya başlandı.

Üniversite kayıt işlemini henüz yapmamış adaylarsa kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Üniversite kayıtları bugün sona eriyor

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

YÖK'ten hatırlatma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği hatırlatılarak, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor” ifadeleri kullanıldı.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

TRTHaber