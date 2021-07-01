Üniversite harçlarına yüzde 10 zam yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payları (harç) ortalama yüzde 10 zamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payları (harç) ortalama yüzde 10 zamlandı.

Buna göre aynı dönemde tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya çıkarken, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği miktar ise 340 liradan 374 liraya çıktı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Karara göre diğer bölümlerde ödenecek güncel fiyatlar ise şöyle:

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

İktisat: 374

İşletme: 374

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