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2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi?

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Üniversite barajı düşürülecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş teklif!

Üniversite barajı düşürülecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş teklif! Bahçeli'den flaş teklif! YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YKS baraj puanları ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması barajı geçemeyen yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bahçeli açıklamasında 'Üniversite sınavları kaldırılsın YKS barajı düşürülsün' dedi.

4 Saat Önce
2021-08-09 13:23:28
Üniversite barajı düşürülecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş teklif!

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Üniversite barajı düşürülecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düşecek mi? Bahçeli'den flaş teklif! Bahçeli'den flaş teklif! YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YKS baraj puanları ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması barajı geçemeyen yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bahçeli açıklamasında "Üniversite sınavları kaldırılsın YKS barajı düşürülsün" dedi.

Bahçeli YKS barajları ve üniversite sınavlarına ilişkin flaş bir teklifte bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları dedi. "Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." dedi.

Üniversite barajı düşürülecek mi?

Üniversite baraj puanlarının düşmesine dair henüz bir çalışma bulunmuyor.

YKS baraj puanı kaç?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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