Uluslararası Vizyon Üniversitesi bir ilki gerçekleştirdi

Uluslararası VİZYON Üniversitesi bünyesinde 100 yıl sonra Balkanlar’daki ilk doktora savunması gerçekleşti.

Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Senato salonunda M-r Havva Şaban doktora savunmasını gerçekleştirdi. Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Akademik kadrosunda yer alan ve aynı zamanda Uluslararası VİZYON Üniversitesi Uluslararası ilişkiler koordinatörlüğünü yürüten M-r Havva Şaban'ın doktora savunması 100 yıl aradan sonra Balkanlar'daki ilk Türkçe doktora savunması oldu.

Havva Şaban, Klinik Psikoloji alanında ilk defa “Kuzey Makedonya'da Devlet ve Özel Üniversite Öğrencilerinde, Depresyon ve Kaygı“ başlıklı tezini Prof. Dr Musa Musai(Danışman Hoca ve üye), Prof.D r. Qufli Osmani (Başkan), Prof.Dr Lyupco Kevereski (Üye), Prof.Dr Zoran Filipovski (Üye) ve Prof. Dr Abdülmecit Nuredin'den (Üye) oluşan komisyon önünde İngilizce dilinde de başarıyla savunarak Doktora unvanını aldı. Törende Uluslararası VİZYON Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Fadıl Hoca'nın yanısıra, üniversite rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri yer aldı. Törende söz alan Uluslararası VİZYON Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Fadıl Hoca, Akademi dünyasının ve üniversitenin Klinik Psikoloji alanında yeni bir doktor kazandığını, üniversite adına tarihî bir gün olduğunu, VİZYON Üniversitesinde ilk Doktora savunması olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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