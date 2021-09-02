Ukrayna'da Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı eğitiminin verileceği okulda ilk ders zili çaldı

Ukrayna’nın Kıyiv bölgesindeki Çayki Köyü'nde faaliyet gösteren Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi bünyesinde bir okul açıldı. Okulda 100’e yakın öğrenci eğitim alacak. Okul, Türkiye’de üniversite bitirmiş Kırım Tatarlar tarafından yaptırıldı.

Ukrayna'nın Kıyiv bölgesindeki Çayki Köyü'nde faaliyet gösteren Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi bünyesinde bir okul açıldı. Okulda 100'e yakın öğrenci eğitim alacak. Okul, Türkiye'de üniversite bitirmiş Kırım Tatarları tarafından yaptırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kıyiv bölgesindeki Çayki Köyü'nde 300'e yakın Kırım Tatar ailesi yaşıyor. Geçen sene burada bir Kırım Tatar kültür merkezinin açılışı yapıldı. Bu sene ise kültür merkezinin bünyesinde Birlik Okulu faaliyete başladı. Okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim alması bekleniyor.

Okula şimdiden 50 çocuk kayıt yaptırdı. Birlik Okulu'nda Ukraince ve İngilizce eğitim verilecek. Ayrıca Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı dersleri de okutulacak. Şimdilik okulda sadece 5., 6, 7., ve 8. sınıflar mevcut.

KIRIM TATAR DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNİN VERİLECEĞİ BİRLİK OKULU AÇILDI

Okul açılış törenine Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov ve Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakan Yardımcısı Snaver Seythalilev katıldılar.

Birlik okulunun açılışı, Rus işgalinden sonra Kırım'ı terk etmeye zorunda kalan Kırım Tatarlarının Ukrayna ana kısmında gelişmesi ve entegre olması için çok önemli. Ayrıca bu okul, Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı diğer yerleşim yerleri için de örnek teşkil ediyor.

Okulu Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş Kırım Tatar çocukları kendi imkanlarıyla açtılar. Okulun arsasını satın alıp, binayı da kendileri sıfırdan yaptılar.

Kaynak: qha.com.tr

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.