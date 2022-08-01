Ücretli öğretmen istediği zaman işi bırakabilir mi? Ücretli öğretmen en fazla kaç derse girebilir?

Ücretli öğretmen istediği zaman işi bırakabilir mi? Ücretli öğretmen atamaları yapıldı. Fakat ilk yılı olan ya da başka bir iş başvurusu yapmak isteyenlerin akıllarında sorular yer alıyor. Ücretli öğretmen en fazla kaç derse girebilir? Ücretli öğretmenlik için mezuniyet durumu ne olmalı? Ücretli öğretmenin görevi ne zaman sona erer? İşte detaylar...

Ücretli öğretmen atamaları yapıldı. Fakat ilk yılı olan ya da başka bir iş başvurusu yapmak isteyenlerin akıllarında sorular yer alıyor. Ücretli öğretmen en fazla kaç derse girebilir? Ücretli öğretmenlik için mezuniyet durumu ne olmalı? Ücretli öğretmenin görevi ne zaman sona erer? İşte detaylar...

Ücretli öğretmen istediği zaman işi bırakabilir mi?

Ücretli öğretmen, diğer öğretmenler gibi sözleşme imzalamadığı için, istediği zaman işten ayrılabilir. Bunun için dilekçe verip okul tarafından onay alması gerekir.

Ücretli öğretmenlik için mezuniyet durumu ne olmalı?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu iş için e-Devlet eğitiminizin 'mezun' olarak görünmesi gerekir. 4 yıllık Üniversite mezunu (lisans), 2 yıllık Üniversite mezunu (ön lisans) ve emekli olmuş olan öğretmenler bu görevi yapabilmektedir. Lise düzeyinde veya daha aşağısında eğitim alan kişiler ücretli öğretmen olmak için başvuru yapamaz.

Ücretli öğretmen en fazla kaç derse girebilir?

Ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Ücretli öğretmenin görevi ne zaman sona erer?

Yerine geldiği kadrolu öğretmenin mazereti bitip göreve başladığında ücretli öğretmenin görevi biter.

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