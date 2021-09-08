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Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021 | Ücretli öğretmen net ek ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021 | Ücretli öğretmen net ek ders ücreti ne kadar? Milli Eğitime Bağlı eğitim kurumlarında görev alan ücretli öğretmenler girdikleri ders başına ücret alıyor. Türkiye'de 60 bine yakın ücretli öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ücretli öğretmenler 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan ücretli öğretmenler net ek ders ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 ücretli öğretmen ek ders ücretleri.

2 Saat Önce
2021-09-08 15:55:10
Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021 | Ücretli öğretmen net ek ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021 | Ücretli öğretmen net ek ders ücreti ne kadar? Milli Eğitime Bağlı eğitim kurumlarında görev alan ücretli öğretmenler girdikleri ders başına ücret alıyor. Türkiye'de 60 bine yakın ücretli öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ücretli öğretmenler 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan ücretli öğretmenler net ek ders ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 ücretli öğretmen ek ders ücretleri.

Türkiye'de binlerce ücretli öğretmen yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla göreve başladı. Okullarda ilk derslerine giren öğretmenler kadrolu olup atanmanın hayalini kurarken bir yandan da alacağı maaşın hesabını yapıyor. Ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapmasına rağmebn aldırğı ücret kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden çok daha az. Ücretli öğretmenler girdikleri ders başına ücret alıyor. Dolayısıyla ek ders ücretleri ücretli öğretmenlerin maaşını doğrudan etkiliyor. Peki 2021 ücretli öğreten ek ders ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen net ek ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğreten ek ders ücreti 2021

Net yüzde 20: 20,37
Net yüzde 27: 18,36
Net yüzde 15: 21,46
Brüt: 25,17

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Net yüzde 27: 15,61
Net yüzde 20: 17,13
Net yüzde 15: 18,21
Brüt: 25,17

Ücretli öğretmen nedir?

Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.

Türkiye'de kaç ücretli öğretmen var?

Türkiye'de yaklaşık olarak 60 bin ücretli öğretmen olduğu tahmin ediliyor.

Ücretli öğretmen ne iş yapar?

Ücretli öğretmenden, yaş ve yeteneklerine göre çocukların optimum gelişimini sağlamak için uygun beceri ve sosyal yetenekleri geliştirmesi ve teşvik etmesi beklenir. Öğretmenlerin bu temel sorumluluğun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir;

Müfredatın tümünü planlanan zaman içerisinde bitirmek,
Öğrencilerin akademik gelişimi için sorumluluk almak,
Sınıf için tüm eğitim - öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersleri planlanmak, hazırlamak ve sunmak,
Müfredat materyalleri tasarlamak,
Sınıf ve okul dahilinde öğrenci davranışlarını yönetmek ve yanlış davranış gösterilen durumlarında uygun ve etkili yöntemler uygulamak,
Sınıf içerisinde sevgi ve saygı çerçevesinde disiplini sağlamak,
Öğrencilerin ilerleyişi konusunda veliler ile iletişim kurmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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