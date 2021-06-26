TYT soruları açıklandı mı? 2021 TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman saat kaçta açıklanır? Üniversite yolunda öğrencilerin en kritik sınavı olarak görülen TYT sınavı milyonlarca kişinin katılımıyla sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınav sonuçlarını hesaplamak için YKS soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekliyor. Peki YKS'nin ilk oturumu olan TYT soruları açıklandı mı? TYT soru kitapçığı yayınlandı mı? TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

TYT soruları açıklandı mı? 2021 TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman saat kaçta açıklanır? Üniversite yolunda öğrencilerin en kritik sınavı olarak görülen TYT sınavı milyonlarca kişinin katılımıyla sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınav sonuçlarını hesaplamak için YKS soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekliyor. Peki YKS'nin ilk oturumu olan TYT soruları açıklandı mı? TYT soru kitapçığı yayınlandı mı? TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

TYT soruları açıklandı mı?

YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS'nin ilk oturumu TYT bugün 12.30'ta bitti. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sona erecek. YKS sınavlarının tamamlanmasından sonra YKS soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.

YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri arasında yapılackak. 2 günde milyonlarca kişi sınavda ter dökecek. YKS sınavı TYT ile başlayacak ardınran AYT ve sonra da YDT sınavları ile son bulacak. Peki YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanır? 2021 YKS'nin tüm oturumlarının tamamlanmasından sonra YKS soruları ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

2021 YKS sınav tarihleri

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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