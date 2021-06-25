TYT puanı kaç yıl geçerli? TYT puanı bir sonraki sene kullanılır mı? TYT puanı 2 yıl mı geçerli? YKS sınavına girecek olan öğrenciler sınavdan alacakları iyi bir puan ile üniversite ve bölüm tercihlerinde ellerini güçlü tutmak istiyor. Öğrenciler 2021 YKS sınavına 26 Haziran ve 27 Haziran tarihleri arasında girecek. Adaylar öncelikle TYT sınavında ter dökecek. TYT sınav sonucunun kaç yıl geçerli olacağı da adaylar tarafından merak ediliyor. TYT sınav sonucu 200'ün üzerindeyse eğer sonuçlar iki yıl geçerli olacaktır. TYP puanı bu sene geçerli mi?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen en kapsamlı sınav olma özelliğini taşıyan YKS'ye girecek olan adaylar YKS sınavlarının kaç yıl geçerli olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl TYT'den iyi bir puan alan adaylar bu sene de bu puanlarının geçerli olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz yıllarda TYT puanlarının geçerlilik süreleri ile ilgili çok önemli karar alınmıştı. Peki TYT puanı kaç yıl geçerli? TYT puanı bir sonraki sene kullanılır mı? TYT puanı 2 yıl mı geçerli?

2021 YKS sınavında bu sene 2 milyondan fazla öğrenci ter dökecek. Üniversite eğitimi yolunda çok kritik bir sınav olan YKS sınavı 26 Haziran ve 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar öncelikle TYT sınavında ter dökecek. TYT sınav sonucunun kaç yıl geçerli olacağı da adaylar tarafından merak ediliyor. TYT sınav sonucu 200'ün üzerindeyse eğer sonuçlar iki yıl geçerli olacaktır. TYP puanı bu sene geçerli mi?

TYT puanı kaç yıl geçerli?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

2020'de TYT'ye girenler 2021'de TYT'ye girmek zorunda mı?

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

2021-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

Önceki yılın TYT puanı nasıl hesaplanacak?

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacaktır.

2021-YT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2021-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir.

Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2020-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

Hem 2020-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2021-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2021-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

Bütün adayların başarı sıraları, 2021-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.