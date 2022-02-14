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TIMETURK / EĞİTİM / TYT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı kaç para?

TYT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı kaç para?

TYT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı kaç para? Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği TYTbaşvuruları başladı. Mart ayının ilk haftasına kadar yatırılacak olan ücretlerin ne kadar olduğu da merak konusu oldu. AYT ve TYT ücretleri ne kadar? Sadece TYT'ye girecek kişi ne kadar ücret yatırmalı? İşte merak edilen ücretler...

3 Saat Önce
2022-02-14 11:19:37
TYT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı kaç para?

TYT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı kaç para? Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği TYTbaşvuruları başladı. Mart ayının ilk haftasına kadar yatırılacak olan ücretlerin ne kadar olduğu da merak konusu oldu. AYT ve TYT ücretleri ne kadar? Sadece TYT'ye girecek kişi ne kadar ücret yatırmalı? İşte merak edilen ücretler...

TYT başvuru ücreti ne kadar?

TYT başvuruları ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre ayın 11'inde başladı. Geçtiğimiz yıllara göre doğru orantılı giden başvurular bu yıl da 7 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Geç başvuru tarihi olarak da 16-17 Mart tarihleri seçildi.

Bu yıl TYT ücreti olarak ÖSYM'nin belirlemiş olduğu ücret 115 TL oldu.

- Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

- TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

- TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

TYT'de baraj kalktımı?

Yükseköğretim Kurumu'nun açıklamalarına göre; "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi. .

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