YKS baraj puanının düşürülmesi gündemdeki yerini korurken YKS tercihleri için de süre daralıyor. 20 Ağustos'ta sona erecek YKS üniversite tercihlerinde barajı geçemeyenlerin yeni düzenleme ile tercih yapıp yapamayacakları belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli YKS baraj puanlarının düşürülmesi için çalışma başlatılmasını istemişti. Peki TYT barajı düştü mü? AYT barajı düşecek mi? 2021 YKS tercih barajı düşecek mi? Gelen son bilgilere göre Erdoğan YÖK Başkanı Erol Özvar'la YKS baraj puanın düşürülmesi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YKS baraj puanının düşürülmesi gündemdeki yerini korurken YKS tercihleri için de süre daralıyor. 20 Ağustos'ta sona erecek YKS üniversite tercihlerinde barajı geçemeyenlerin yeni düzenleme ile tercih yapıp yapamayacakları belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli YKS baraj puanlarının düşürülmesi için çalışma başlatılmasını istemişti. Peki TYT barajı düştü mü? AYT barajı düşecek mi? 2021 YKS tercih barajı düşecek mi? Gelen son bilgilere göre Erdoğan YÖK Başkanı Erol Özvar'la YKS baraj puanın düşürülmesi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TYT barajı düştü mü?

TYT ve AYT baraj puanları ile ilgili Devlet Bahçeli'den flaş bir öneri geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şunlari söyledi: "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi.

AYT barajı düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYT barajının 170'e düşürülebileceğini belirtti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na çevrildi. YÖK'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak çalışma başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

2021 YKS tercih barajı düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti. Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.

YKS tercihleri ne zaman bitecek?

5 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri daha önce 13 Ağustos'ta biteceği açıklanmıştı. Yeni güncelleme ile YKS tercihleri 20 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih net değil. Sonuçların Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

2021 YKS barajı kaç?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[6] Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.