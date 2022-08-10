TYT 2021 Konuları Neler? TYT Soru Dağılımı
2021 TYT Hangi konular çıktı? TYT Soru dağılımları neler? Üniversiteye hazırlanacak olan gençler tarafından en çok araştırılan konular arasında TYT konu dağılımları neler? Sorusu merak edilmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…
2022-08-10 11:13:20
TYT Soru Dağılımı
- Temel Matematik testi: 28 soru
- Geometri: 12 soru
- Türkçe testi: 40 soru
- Sosyal Bilimler testi: 20 soru
- Tarih: 5 soru
- Coğrafya: 5 soru
- Felsefe: 5 soru
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru
- Fen Bilimleri testi: 20 soru
- Fizik: 7 soru
- Kimya: 7 soru
- Biyoloji: 6 soru
TYT Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam
- Söz Yorumu
- Deyim ve Atasözü
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcükte Yapı/Ekler
- Sözcük Türleri
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozukluğu
- Fiiller
TYT Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- EBOB – EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler – Kartezyen Çarpım
- Mantık
- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- Dereceden Denklemler
- Permütasyon ve Kombinasyon
- Olasılık
2021 TYT Sınavı Geometri Konuları
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Açı-Kenar Bağıntıları
- Eşlik
- Benzerlik
- Açıortay
- Kenarortay
- İkizkenar-Eşkenar Üçgen
- Dik Üçgen
- Üçgende Alan
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- Deltoid
- Noktanın ve Doğrunun Analitiği
- Çemberde Açı ve Uzunluk
- Dairenin Çevresi ve Alanı
- Dik Prizma
- Dik Piramit
2021 TYT Sınavı Fizik Konuları
- Elektrostatik
- Mıknatıs
- Elektrik Akımı
- İş ve Enerji
- Kütle Merkezi
- Dinamik
- Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
- Sıvıların Kaldırma İlkesi
- Basit Makine
- Basınç
- Ses
- Optik
- Isı ve Sıcaklık
- Madde ve Özellikleri
- Kuvvetler
- Fiziğin Doğası
2021 TYT Sınavı Kimya Konuları
- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Maddenin Hâlleri
- Doğa ve Kimya
- Kimyanın Temel Kanunları
- Mol Kavramı
- Kimyasal Tepkime Denklemleri
- Kimyasal Hesaplamalar
- Karışımlar
- Karışımların Ayrılması
- Kimya her yerde
- Asitler, Bazlar, Tuzlar
2021 TYT Sınavı Kimya Konuları
- Biyoloji Bilimi
- Temel Bileşenler
- Hücrenin Yapısı
- Hücre Zarından Madde Alışverişi
- Sitoplazma ve Çekirdek
- Canlıların Sınıflandırılması
- Hücre Bölünmeleri
- Üreme Çeşitleri
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi
2021 TYT Sınavı Tarih Konuları
- Tarih Bilimine Giriş
- İlk Çağ Medeniyetleri
- İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti
- Arayış Yılları
- Yeniçağ Avrupası
- Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
- Yakınçağ Avrupası
- En Uzun Yüzyıl
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
- Yüzyıl Başlarında Dünya
- Dünya Savaşı
- TBMM Dönemi
- Kurtuluş Savaşında Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2021 TYT Sınavı Coğrafya Konuları
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekil ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve İklim
- Sıcaklık
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nemlilik ve Yağış
- İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
- Türkiye'nin İklimi
- Yerin Şekillenmesi
- İç Kuvvetler
- Dış Kuvvetler
- Su Kaynakları
- Topraklar
- Bitkiler
- Nüfus
- Göç
- Yerleşmeler
- Bölgeler ve Ülkeler
- Doğal Afetler
2021 TYT Sınavı Din Konuları
- İnanç
- İbadet
- Ahlâk ve Değerler
- Din, Kültür ve Medeniyet
- Muhammed (SAV.)
- Vahiy ve Akıl
- İslam ve Bilim / Anadolu'da İslam
- Kur'an'da Bazı Kavramlar
- İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
- Güncel Dini Meseleler
- Dinler
2021 TYT Sınavı Felsefe Konuları
- Felsefeyi Tanıma
- Felsefe ile Düşünme
- Varlık Felsefesi
- Bilgi Felsefesi
- Bilim Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Sanat Felsefesi
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