TUS başvusu başladı, 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı! TUS 2022 başvuru ücreti ne kadar?
TUS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılacak olan adaylar başvuru ücreti ve başvuru tarihleri hakkında detayları araştırmaya devam ediyor. 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte son bilgiler...
2022-01-15 01:05:36
TUS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Sınava başvurular, 14 – 24 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 2 Şubat'ta alınacak.
TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
TUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 06 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
SINAV ÜCRETLERİ
TUS sınavı iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek.
TEMEL TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Başvuru Kılavuzu
2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu) Başvuru Kılavuzu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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