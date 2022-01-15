TUS başvusu başladı, 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı! TUS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

TUS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılacak olan adaylar başvuru ücreti ve başvuru tarihleri hakkında detayları araştırmaya devam ediyor. 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte son bilgiler...