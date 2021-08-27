DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Paşinyan'dan 'Türkiye' açıklaması
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu!
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında öğrenci kayıtları başladı
Ahat Andican nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahat Andican kimdir?
Petrol fiyatlarında ''altın haç'' kabusu
Fenerbahçe UEFE Avrupa Ligi rakipleri | 2021 Fenerbahçe UEFA'da hangi takımlarla eşleşti?
Galatasaray UEFA rakipleri | 2021 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri hangi takım?
Apple'dan Tim Cook'a ''750 milyon dolarlık'' hisse hediyesi
Öğretmenlerin kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı iki doz aşı yaptırdı?
Habertürk’te ‘ikinci gaz çıkarma’ vakası!
Onlarca caretta caretta, otelin kumsala koyduğu yürüme bandının altında kalarak öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri ele geçirildi
Merkez Bankası rezervleri 105,8 milyar dolara yükseldi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek? FSM Köprüsü'nde çalışma var mı?

TIMETURK / EĞİTİM / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında öğrenci kayıtları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında öğrenci kayıtları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 2021-2022 eğitim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı.

25 Dakika Önce
2021-08-27 13:57:35
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında öğrenci kayıtları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 2021-2022 eğitim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri de göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Bu yıl ülke genelinde 28 ilde 33'ü kız 16'sı erkek olmak üzere toplam 49 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 283 öğrenciye barınma hizmeti vereceklerini aktaran Açık, sağlanan fiziksel şartların yanında bilimsel ve sosyal projeler, seminerler, konferanslar ve sanatsal faaliyetlerle de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacaklarını ifade etti.

Açık, salgın nedeniyle gençlerin evlerde sıkça vakit geçirdiği ve bu süreçte sıkıldığına işaret ederek, "Yurtlarda gençlerimize aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunmanın yanında gerçekleştireceğimiz kurs, atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar gibi sosyal faaliyetlerle de stresten uzak bir öğrencilik dönemi geçirmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için kesintisiz internet, ders çalışma salonları ve kütüphane hizmetleri sunduklarını da aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Ayrıca, öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleriyle ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yapılarak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Türkiye'nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıp, yurtlarda kalan öğrencilerimizin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan, hikmetli şekilde ulaşabilmelerine de yardımcı oluyoruz."

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Açık, öğrencilerin "https://www.tdvyurt.com.tr" sayfasında bulunan kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş