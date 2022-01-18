Türkiye'de Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler

Dünya sürekli evriliyor; doğal olarak bu dünyanın bir parçası olan bizler de öyle. Peki, her gün bir yenisinin eklendiği bu gelişmelerle birlikte gelecekte kendisine önemli bir yer edinmesi beklenen mesleklerin neler olduğunu biliyor musunuz?

Önümüzdeki gelecek 10 yılda, şu an garanti olarak görülen çoğu mesleğin popülerliğini kaybedip yerini başka mesleklere devretmesi kuvvetle muhtemel.

Her gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insanların talep ve ihtiyaçları da doğru orantılı olarak günden güne değişmekte. Durum böyle olunca haliyle ihtiyaç duyulan meslekler de değişiyor tabii.

Listede yer alan meslek grupları İŞKUR, Cognizant gibi şirket ve kurumlar tarafından yapılan araştırma sonuçları üzerine derlenmiştir.

İşte Türkiye'de popülerleşmesi beklenen meslek grupları:

Refakatçi

Veri tabanı yöneticiliği

Siber güvenlik uzmanı

Yazılım destek uzmanı

Robot mühendisliği

Mobil yazılımcı

Robot kaynak operatörü

Güneş enerji sistemi teknik personeli

ARGE mühendisi

İnternet televizyonculuğu

Üç boyutlu animasyon grafikeri

E-ticaret meslek elemanı

Dijital reklamcılık

Dil konuşma terapisti

Bilişim teknolojisi

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