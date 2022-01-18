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TIMETURK / EĞİTİM / Türkiye'de Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler

Türkiye'de Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler

Dünya sürekli evriliyor; doğal olarak bu dünyanın bir parçası olan bizler de öyle. Peki, her gün bir yenisinin eklendiği bu gelişmelerle birlikte gelecekte kendisine önemli bir yer edinmesi beklenen mesleklerin neler olduğunu biliyor musunuz?

2 Saat Önce
2022-01-18 20:20:19
Türkiye'de Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler

Önümüzdeki gelecek 10 yılda, şu an garanti olarak görülen çoğu mesleğin popülerliğini kaybedip yerini başka mesleklere devretmesi kuvvetle muhtemel.

Her gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insanların talep ve ihtiyaçları da doğru orantılı olarak günden güne değişmekte. Durum böyle olunca haliyle ihtiyaç duyulan meslekler de değişiyor tabii.

Listede yer alan meslek grupları İŞKUR, Cognizant gibi şirket ve kurumlar tarafından yapılan araştırma sonuçları üzerine derlenmiştir.

İşte Türkiye'de popülerleşmesi beklenen meslek grupları:

  • Refakatçi
  • Veri tabanı yöneticiliği
  • Siber güvenlik uzmanı
  • Yazılım destek uzmanı
  • Robot mühendisliği
  • Mobil yazılımcı
  • Robot kaynak operatörü
  • Güneş enerji sistemi teknik personeli
  • ARGE mühendisi
  • İnternet televizyonculuğu
  • Üç boyutlu animasyon grafikeri
  • E-ticaret meslek elemanı
  • Dijital reklamcılık
  • Dil konuşma terapisti
  • Bilişim teknolojisi

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