Türk kadınına hakaret eden Sunatullah Saadat kimdir? Sunatullah Saadat'tan skandal ifadeler...

İnternette yayınlanan bir videoda Türk kadınlarına ve Türk gençlerine hakaretler yağdıran Sunatullah Saadat isimli şahsa tekiler sürüyor. Sosyal medyada #SunatullahSaadatTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Sunatullah Saadat kimdir? Kendisini Afgan gazeteci olarak tanımlayan Sunatullah Saadat Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretlerde bulundu. Sunatullah Saadat hakaretlerinin ardından yayınladığı yeni bir video ile özür diledi

İnternette yayınlanan bir videoda Türk kadınlarına ve Türk gençlerine hakaretler yağdıran Sunatullah Saadat isimli şahısa tekiler sürüyor. Sosyal medyada #SunatullahSaadatTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Sunatullah Saadat kimdir? Kendisini Afgan gazeteci olarak tanımlayan Sunatullah Saadat Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretlerde bulundu. Sunatullah Saadat hakaretlerinin ardından yayınladığı yeni bir video ile özür diledi.

Yayınladığı bir vide ile Türk kadınına hakaret eden Sunatullah Saadat herkesin tepkisini çekti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılarla ilgili söylemleri nedeniyle Saadat, Tanju Özcan'ı hedef aldı ve Türklere ağır hakaret etti.

SUNATULLAH SAADAT KİMDİR?

Sunatullah Saadat hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Sunatullah Saadat kendisini Afgan gazeteci olarak tanımlıyor.

Sunatullah Saadat Türk milletine ve Türk kadınına ağır hakaretlerde bulundu. Daha sonra yayınladığı video ile özür dileyen Sunatullah Saadat sosyal medyada binlerce kişinin de tepkisini aldı. #SunatullahSaadatTutuklansın etiketi ile Sunatullah Saadat hakkında binlere Tweet atıldı. İşte o tweetlerden bazıları;

Dün Hakaret ,bugün özür diliyor Tanju Özcan Ve Türk Kadınından . Özür yetmez .

Ülkenden kaçıp benim ülkemde bana hakaret edemezsin! Türk Kadınına ve seçilmiş belediye başkanına laf söyleyemezsin! O hastalıklı pis fikirlerini de al ve defol!

Şimdi Afganistan gerçeklerini sıralayarak gevezelik yapmak istemem fakat biz "bayan değil, kadın" derken "karı" düzeysizliğine düşürülmek simülasyonun "başlangıç noktasına dön" talihsizliği oldu. Bunu asla kabul etmeyeceğiz.

Kendi ülkesinde bu kadar rahat konuşamaz, burda istedigini soyleyecek oyle mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.