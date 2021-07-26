DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Köpekler, yalan söylediğinizde sizi görmezden gelirler
Tunus meclisinden Kays Said'e tepki: Darbeyi reddediyoruz, tüm kararlar geçersizdir
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı
Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi
Yazlık sitelerde günlük kiralama engellenebilir mi?
Lübnan'da elektrik kesintisi 22 saati buluyor
Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye çağrı
Hırsızlık şüphelisi gazetecilere terlik fırlattı
Deniz Işın Coşkuner Yerli ve Milli Sosyal Medya Platformu Projesini Anlattı
Afganistan'da çatışma: 89 militan öldürüldü
İngiltere’nin Heathrow Havalimanı 2,9 milyar sterlin zararda
ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek
Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek
TÜRGEV burs başvurusu ne zaman başlıyor? TÜRGEV lise burs ve yurt başvurusu başladı mı?

TIMETURK / EĞİTİM / TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor

TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor

TÜRGEV, ortaöğretim öğrencilerine yönelik başarı ve destek burs başvurularını 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs başvurularını ise ağustos ayı içerisinde resmi web sitesi 'turgev.org' adresi üzerinden alacak.

2 Saat Önce
2021-07-26 16:00:19
TÜRGEV'in burs başvuruları başlıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) burs başvuruları başlıyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, 25. yılında başarı ve ihtiyaç burslarıyla kız öğrencilerin yanında olmaya, eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

21 yurduyla kız öğrencilerin sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de destek olan vakıf, konferans, seminer, atölye, platform çalışmaları, kariyer günleri, tecrübe paylaşım programları gibi birçok program ile bünyesinde barındırdığı kız öğrencileri, geleceğe ve meslek hayatına hazırlıyor.

TÜRGEV, 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs kategorilerini 12'ye çıkararak farklı ihtiyaçları gözetiyor. Vakfın yurt dışı başarı bursu, lisansüstü araştırmacı yetiştirme bursları, ortaöğretim veya yükseköğretim burslarının yanı sıra, hafızlık yapan kız öğrencilere yönelik burslar gibi özel burs kategorileri bulunuyor.

2017-2020 yılları arasında 115 farklı üniversiteden 658 öğrenciye başarı barınma, 9 bin 224 öğrenciye ise ihtiyaç barınma burs desteğinde bulunan, farklı ülkelerde öğrenim gören 49 öğrencinin yurtdışı eğitimini destekleyen
vakıf, yeni burs başvurularını almaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda TÜRGEV, ortaöğretim öğrencilerine yönelik başarı ve destek burs başvurularını 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs başvurularını ise ağustos ayı içerisinde resmi web sitesi "turgev.org" adresi üzerinden alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş