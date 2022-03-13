Tokyo'daki okullara bir asır sonra kılık-kıyafet serbestliği getirildi

10 Mart'ta alınan tarihi bir kararla başkent Tokyo'da ilkokuldan liseye tüm devlet okullarında şimdiye dek uygulanan katı kılık-kıyafet yönetmeliğinin büyük bir kısmı yürürlükten kalkıyor.

Japonya'da öğrencilerin okula giderken nasıl giyindikleri ve saçlarını ne şekilde taradıklarıyla ilgili kararların temeli, ülkenin dışa açılmaya başladığı 1867-1912 tarihleri arasında hüküm süren imparatorla aynı adı taşıyan Meiji Dönemi'ne dayanıyor.

Buna göre ülkede öğrencilerin iç çamaşırından saç rengine ve kesimine dek pek çok konuda diğer gelişmiş ekonomilerin tersine aşırı geleneksel ve katı kurallar uygulanıyor.

Tokyo Metropol Hükümeti'nin öğrenciler ve veliler arasında yaptırdığı araştırmaya göre bu kurallar uzun süredir "mantıksız" bulunup "zamanın ruhuna uymadıkları" için eleştiriliyor.

Örneğin klasik Japon imajı gereği sadece siyah ve düz saça izin verilen okullarda saçı doğuştan daha açık renk veya kıvırcık olan öğrenciler bu "durumun" gerçekten doğuştan olduğunu belgelemek zorunda.

Bu beyan gönüllülük esasına dayalı gibi görünse de toplum baskısının aşırı boyutlarda olduğu yerlerde bu durumdaki her öğrenci istisnasız böyle bir belgeyi ibraz ediyor.

Kendilerinin ve çocuklarının haksız yere ayrımcılığa uğradığını, özgürlüklerinin elinden alındığını savunan öğrenci ve velilerin, öğrencilere kılık-kıyafet serbestisi tanınması için verdiği uğraş en azından başlangıç olarak Tokyo'da sonuç vermiş görünüyor.

Mainichi gazetesine konuşan Tokyo Milli Eğitim Kurulu üyesi Yuto Kitamura, kararı "ileriye dönük atılmış önemli bir adım" olarak karşıladığını belirtiyor ve "Öğrencilerin proaktif davranıp kendi kararlarını kendilerinin verdiği bir ortama saygı duymak lazım." diyor.

Erkeklere militarist, kızlara denizci üniforması

Öğrenci kıyafetlerinin neredeyse bir asırdır değişmediği Japon okullarında erkek öğrenciler hala savaştan önceki zamandan kalma gakuran adı verilen bir üniforma giyiyorlar.