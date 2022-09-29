Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bölümleri Neler? Tokat Gaziosmanpaşa Lisans Bölümleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 1992 yılında Tokat'ta kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisans ve ön lisans bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki Ön Lisans Bölümler Adalet (Niksar Meslek Yüksekokulu) Adalet (Adalet Meslek Yüksekokulu) Adalet (İÖ) (Niksar Meslek Yüksekokulu) Ağız ve Diş Sağlığı (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Ameliyathane Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Avcılık ve Yaban Hayatı (Almus Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (Niksar Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (Pazar Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık (Zile Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Zile Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Niksar Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Turhal Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Tokat Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Pazar Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Turhal Meslek Yüksekokulu) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Turhal Meslek Yüksekokulu) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Almus Meslek Yüksekokulu) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tokat Meslek Yüksekokulu) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Adalet Meslek Yüksekokulu) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Artova Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (Pazar Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Artova Meslek Yüksekokulu) Dış Ticaret (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Tokat Meslek Yüksekokulu) Eczane Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Elektrik (Niksar Meslek Yüksekokulu) Elektrik (Tokat Meslek Yüksekokulu) Elektrik (Turhal Meslek Yüksekokulu) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Turhal Meslek Yüksekokulu) Elektronik Teknolojisi (Tokat Meslek Yüksekokulu) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Artova Meslek Yüksekokulu) Evde Hasta Bakımı (Pazar Meslek Yüksekokulu) Evde Hasta Bakımı (Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Fizyoterapi (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Gıda Teknolojisi (Zile Meslek Yüksekokulu) Grafik Tasarımı (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Grafik Tasarımı (Turhal Meslek Yüksekokulu) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Niksar Meslek Yüksekokulu) Harita ve Kadastro (Tokat Meslek Yüksekokulu) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Turhal Meslek Yüksekokulu) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Adalet Meslek Yüksekokulu) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Zile Meslek Yüksekokulu) İç Mekan Tasarımı (Tokat Meslek Yüksekokulu) İlk ve Acil Yardım (Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) İnşaat Teknolojisi (Tokat Meslek Yüksekokulu) İş Sağlığı ve Güvenliği (Artova Meslek Yüksekokulu) İşletme Yönetimi (Tokat Meslek Yüksekokulu) İşletme Yönetimi (Turhal Meslek Yüksekokulu) Kimya Teknolojisi (Tokat Meslek Yüksekokulu) Laborant ve Veteriner Sağlık (Artova Meslek Yüksekokulu) Laboratuvar Teknolojisi (Almus Meslek Yüksekokulu) Lojistik (Zile Meslek Yüksekokulu) Makine (Tokat Meslek Yüksekokulu) Maliye (Artova Meslek Yüksekokulu) Maliye (Zile Meslek Yüksekokulu) Mekatronik (Niksar Meslek Yüksekokulu) Mekatronik (Turhal Meslek Yüksekokulu) Mimari Restorasyon (Zile Meslek Yüksekokulu) Moda Tasarımı (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tokat Meslek Yüksekokulu) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Turhal Meslek Yüksekokulu) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Niksar Meslek Yüksekokulu) Optisyenlik (Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Almus Meslek Yüksekokulu) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Niksar Meslek Yüksekokulu) Özel Güvenlik ve Koruma (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Posta Hizmetleri (Almus Meslek Yüksekokulu) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Erbaa Meslek Yüksekokulu) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Pazar Meslek Yüksekokulu) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Niksar Meslek Yüksekokulu) Sosyal Güvenlik (Almus Meslek Yüksekokulu) Sosyal Hizmetler (Pazar Meslek Yüksekokulu) Tapu ve Kadastro (Zile Meslek Yüksekokulu) Tekstil Teknolojisi (Tokat Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tokat Meslek Yüksekokulu) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Niksar Meslek Yüksekokulu) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Tokat Meslek Yüksekokulu) Yaşlı Bakımı (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki Tüm Lisans Programları Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Bahçe Bitkileri (Ziraat Fakültesi) Bankacılık ve Sigortacılık (Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Bitki Koruma (Ziraat Fakültesi) Biyoloji (Fen-Edebiyat Fakültesi) Biyomühendislik (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Biyosistem Mühendisliği (Ziraat Fakültesi) Coğrafya (Fen-Edebiyat Fakültesi) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi) Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) Gıda Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Harita Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Hemşirelik (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hukuk (Hukuk Fakültesi) İktisat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İletişim ve Tasarımı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) (Fen-Edebiyat Fakültesi) İngilizce Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) İnşaat Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) İslami İlimler (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (İÖ) (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (İslami İlimler Fakültesi) İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Kamu Yönetimi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi) Makine Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Maliye (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Matematik (Fen-Edebiyat Fakültesi) Mekatronik Mühendisliği (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Fen-Edebiyat Fakültesi) Okul Öncesi Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Özel Eğitim Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Eğitim Fakültesi) Rekreasyon Yönetimi (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu) Sağlık Yönetimi (Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi) Sanat Tarihi (Fen-Edebiyat Fakültesi) Sanat Tarihi (İÖ) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Sınıf Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Tarım Ekonomisi (Ziraat Fakültesi) Tarih (Fen-Edebiyat Fakültesi) Tarih (İÖ) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Tarla Bitkileri (Ziraat Fakültesi) Tıp (Tıp Fakültesi) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Ziraat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Türkçe Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Zootekni (Ziraat Fakültesi) .