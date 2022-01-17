Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise teşekkür belgesi notu

Karne notlarının verilmesinden sonra öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları şekillenmeye başladı. Birçok öğrenci takdir ve teşekkür belgesi almak için puan hesaplaması yapıyor. Peki ama kaç puanla teşekkür belgesi alınır? Teşekkür almak için ortalamanın kaç olması gerekir? 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. sınıfların teşekkür belgesi notu farklı mıdır? İşte merak edilen detaylar...

Karne notlarının verilmesinden sonra öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları şekillenmeye başladı. Birçok öğrenci takdir ve teşekkür belgesi almak için puan hesaplaması yapıyor. Peki ama kaç puanla teşekkür belgesi alınır? Teşekkür almak için ortalamanın kaç olması gerekir? 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. sınıfların teşekkür belgesi notu farklı mıdır? İşte merak edilen detaylar...

Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre öğrencilerin 70 puan ve üzerinde aldığı notlar teşekkür belgesi almaları için yeterli görülüyor. 84,99 puan üzerindeki notlar da takdir belgesi alınması için yeterli bulunuyor. Bu notların yanı sıra 3 yıl boyunca üst üste takdir almış olan öğrencilere ise üstün başarı belgesi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.