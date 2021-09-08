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Tercihlerde ve kontenjanlarda gözde bölümler boş kaldı

Normal kayıtlar 10 Eylül'e kadar sürerken online kayıtlar için son gün bugün. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklandı.

52 Dakika Önce
2021-09-08 18:32:52
Tercihlerde ve kontenjanlarda gözde bölümler boş kaldı

Sıralama barajı olan en gözde programlarda bu yıl 13 binden fazla boş kontenjan oluştu. Tıpta 288, hukukta 508, mühendislik fakültelerinde ise toplam 9 bin 726 boş kontenjan var.

Üniversitelerdeki toplam 1 milyon 10 bin 669 kontenjanın 195 bin 304'ü boş kalmıştı. Kontenjanı binin üzerinde olan ve tüm üniversitelerde tamamı dolan sadece 5 lisans programı var.

Eczacılık, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve veterinerlik programları kontenjanlarını doldurdu. Üniversiteye kayıtlar 10 Eylül'de tamamlanacak. Ardından ek yerleştirme süreci başlayacak.

Tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın aktardığı habere göre 69 bin 785 kontenjan verilen mühendislik fakültelerinin bu yıl yüzde 86.1'i doldu. Bu programlarda toplam 9 bin 726 boş kontenjan var. İşte sıralama barajı olan bölümlerin kontenjan bilgileri:

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TIP: 50 bin sıralama barajı olan tıp fakültelerine 17 bin 559 kontenjan verilmişti. Yüzde 98.4'ü doldu. 288 boş kontenjan var.

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DİŞ HEKİMLİĞİ: 80 bin sıralama barajı olan diş hekimliğinin kontenjanı 8 bin 783 idi. Yüzde 97.5'i doldu. Toplam 216 boş kontenjan var.

HUKUK: 125 bin sıralama barajı olan hukukta toplam 16 bin 267 kontenjan vardı. Yüzde 96.9'u doldu. Toplam boş kontenjan 508.

MİMARLIK: 250 bin sıralama barajı olan mimarlığın kontenjanı 7 bin 581 idi. Yüzde 80.3'ü doldu. Bin 495 boş kontenjan var.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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