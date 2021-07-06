Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını aktardı.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)