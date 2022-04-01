Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi başladı

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.