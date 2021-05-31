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Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?
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Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinden sonra 1 Haziran'da yeni bir döneme giriliyor. 1 Haziran'da okulların açılıp açılmayacağı da belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda telafi eğitimi yapılacağını açıklamıştı. Öğrenciler ve veliler de Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak? gibi soruları sormaya başladı. Telafi eğitimine gitmek zorunlu mu? Telafi eğitiminde devamsızlık var mı? Tüm bu soruların yanıtları ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yapacağı açıklamalar ile netlik kazanacak.

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Google News - Timeturk
31.05.2021 16:27:54
Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinden sonra 1 Haziran'da yeni bir döneme giriliyor. 1 Haziran'da okulların açılıp açılmayacağı da belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda telafi eğitimi yapılacağını açıklamıştı. Öğrenciler ve veliler de Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak? gibi soruları sormaya başladı. Telafi eğitimine gitmek zorunlu mu? Telafi eğitiminde devamsızlık var mı? Tüm bu soruların yanıtları ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yapacağı açıklamalar ile netlik kazanacak.

Tam kapanma ile okullarda yüz yüze verilen eğitimlerin uzaktan yapılmasına karar verilmişti. Ardından da 2. dönem sınavlarının isteğe bağlı olarak yapılmasına karar verildi. Okullarla ilgili hareketli bir dönemin yaşandığı şu günlerde Milli Eğitim Bakanı telafi eğitimlerinin yapılacağından bahsetti. İşte telafi eğitimine dair sorulan sorular...

Telafi eğitimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimleri iele ilgili yaptığı açıklama ile milyonlarca öğrenci telafi eğitimin ne zaman başlayacacağını ve zorunlu olup olmadığını sormaya başladı. Peki telafi eğitim zorunlu mu? Haziran döneminde başlanacak telafi eğtimlerinin zorunlu olup olmayacağına dair ilerleyen günlerde MEB'den açıklama yapılacak.

Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Telafi eğitiminin tüm sınıflar için mi yoksa belirlenen sınıflar için mi yapılacağı henüz belli değil. 

Telafi eğitimde devamsızlık var mı?

Telafi eğitimde devamsızlık konusu da tartışılan diğer konular arasında. Telafi eğitimde devam zorunluluğu olup olmayacağına MEB'den açıklama yapması bekleniyor.

1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı?

Tam kapanam ve kademeli normalleşme dönemiyle birlikte okullar 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. (Anaokulları hariç) Bakanlık 1 Haziran sonrası için yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıklayacak. 1 Haziran'da okulların açılıp açılamayacağı ise merak konusu.

Okullarda yüz yüze eğitimlerin hangi sınflarda hangi illerde başlayıp başlamayacağına Kabine Toplantısı ile karar verilecek. 1 Haziran'dan sonra okullar açıldı mı sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Okullar yeni dönemde ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Selçuk şöyle yanıt verdi: İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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